Flamastrem bazgrała po zabytkowej kamienicy w Krakowie. Grozi za to do 8 lat więzienia

"Po sprawdzeniu okazało się, że budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Na miejsce wezwano patrol Policji, który przejął sprawczynię wraz z całością sprawy" - relacjonuje Straż Miejska.

Pobazgrana kamienica to budynek wzniesiony w 1870 roku.

- 29-letnią kobietę ujęli strażnicy miejscy i przekazali Policji. To jest teren I Komisariatu Policji i on będzie wykonywać czynności w tej sprawie. Wystawione zostało już wezwanie do stawienia się sprawczyni na komisariacie - informuje podinspektor Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Policja zwraca uwagę, że jednocześnie czeka na złożenie zawiadomienia przez właściciela kamienicy, co pozwoli na prowadzenie postępowania w sprawie o uszkodzenie zabytku.