Firma energetyczna ostrzega nieuczciwych użytkowników fotowoltaiki: będą masowe kontrole. Sprawdzą trzy rzeczy

Pierwsze kontrole wykazały, że tylko w obszarze gliwickim wykryto ponad 1,5 tys. niepoprawnych nastaw falowników i 1,6 tys. przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

– Zidentyfikowaliśmy na przykład klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci 10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło, niż zostało zgłoszone do spółki – tłumaczy rzecznik prasowy Tauronu.