Finał Średniej Rundy Cavaliady w Krakowie wygrał Dawid Skiba na La Vulkano L. W niedzielę konkurs Grand Prix (k)

Cavaliada Tour 4 marca. 45 par wzięło udział w sobotnim Finale Średniej Rundy, zaliczanym do światowego rankingu. Parkur podstawowy nie należał do łatwych. Zawodnicy mieli do pokonania 12 przeszkód, w tym dwie podwójne kombinacje, a wszystko to w czasie 72 sekund. Halowy Puchar Polski w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi wygrał Aleksander Fularczyk, choć w finale triumfował Piotr Mazurek.