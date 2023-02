Finał Red Bull BC One Cypher Poland już w niedzielę w Krakowie. Kto pojedzie reprezentować Polskę na światowym finale w Paryżu? Paweł Gzyl

Red Bull BC One Camp Poland 2022 Gniewko Głogowski

Najlepsi w Polsce tancerze breakdance'u, widowiskowe ewolucje taneczne oraz najwyższy poziom rywalizacji. Wszystko to w niedzielę 19 lutego w krakowskim klubie Studio. Transmisję na żywo z zawodów Red Bull BC One Cypher Poland można będzie też obejrzeć na kanale YouTube Red Bull BC One.