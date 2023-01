Finał projektu „Szlak nowohuckich neonów”. 21 stycznia premiera „Przewodnika po neonach Nowej Huty” i fontu „Samosia”

Projekt „Szlak nowohuckich neonów”, którego celem było przypomnienie neonowego dziedzictwa Nowej Huty, był realizowany od wiosny 2022 roku. Zainaugurowała go kwerenda, w efekcie której powstała obejmująca prawie 200 pozycji lista neonów istniejących w Nowej Hucie. Na tej podstawie opracowano i wytyczono szlak z bardziej szczegółowymi opisami wybranych obiektów, który jest zachętą do pogłębionego eksplorowania dzielnicy.

W ramach projektu przeprowadzono również wywiad grupowy z mieszkańcami i aktywistami Nowej Huty na temat przyszłości neonowego dziedzictwa, trzy spacery śladem nowohuckich neonów oraz warsztaty projektowania neonów dla dzieci i dorosłych. Opracowano także krój pisma „Samosia”, odwołujący się do charakterystycznego liternictwa nowohuckich neonów. Efekty tych działań podsumowuje „Przewodnik po neonach Nowej Huty” w wersji drukowanej i online.

"W zamyśle autorów i redaktorów publikacji, ma ona dwojaki charakter. Po pierwsze jest to przewodnik w tradycyjnym rozumieniu, dzięki któremu możemy przemierzać Nową Hutę neonowym szlakiem, napotykając po drodze artefakty historycznych neonów, neonowe "duchy" już nieistniejących reklam, współczesne rekonstrukcje oraz nowe neony. Po drugie to przewodnik pozwalający odnaleźć się w mrokach neonowej historii, której blask nieco przygasł” – napisali we wstępie Monika Kozioł oraz dr Jarosław Klaś.