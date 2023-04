Filozoficznie w czasie sprzątania Białuchy. Mieszkańcy znaleźli książkę angielskiego filozofa. Zebrali również 125 worków śmieci!

Jednocześnie radny z Grzegórzek oczekuje od urzędników dalszych prac nad budową parku rzecznego wzdłuż Białuchy. Przypomina, że w tym roku przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej opublikowali "analizę formalno-prawną działek w rejonie rzeki na odcinku od Rakowickiej do Farmaceutów". - To pierwszy etap do powstania parku wzdłuż Białuchy - przekonuje nas Kwiatek.