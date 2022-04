Filmy z Afryki potrafią być innowacyjne i odkrywcze. Festiwal Afrykamera od 4 do 10 kwietnia w krakowskim Kinie Pod Baranami

Organizatorzy festiwalu już od szesnastu lat starają się przybliżyć polskiej publiczności filmy z Afryki. W ciągu tego czasu ich impreza rozrosła się w największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone kinu Czarnego Lądu. Tegoroczna edycja objazdowego festiwalu odbyła się już w Warszawie i we Wrocławiu, a teraz startuje w Krakowie.

- Jednym z generalnych problemów z percepcją Afryki, w tym jej kinematografii, jest przekonanie o jej roli pariasa, który niewiele ma do powiedzenia. Tymczasem nasza selekcja ma przełamywać to schematyczne myślenie i pokazać, że kino afrykańskie nie tylko ma ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale też potrafi być innowacyjne i odkrywcze. Podczas selekcji te dwie aspekty były dla mnie szczególnie ważne – mówi nam Przemysław Stępień, dyrektor festiwalu.