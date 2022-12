Filmy na koniec roku. Krakowskie kino Kika zaprasza na przegląd najciekawszych filmów mijającego sezonu Paweł Gzyl

"Matki równoległe" Iglesias Mas

Kino Kika zaprasza od 16 do 22 grudnia na przegląd filmów, które gościły na kinowych ekranach w mijającym roku i cieszyły się dużą popularnością wśród widzów. Być może jest to ostatnia szansa, aby zobaczyć je w kinie i świetna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Wszystkie projekcje o godz. 18.