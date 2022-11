Filmowy portret autentycznych superbohaterów. Dokument "Superheroes" o ludziach dotkniętych wojną w Ukrainie od 25 listopada w kinach

„Superheroes” to autentyczne opowieści o uchodźcach próbujących wydostać się z atakowanego kraju, jak i historie ich sąsiadów - Polaków, którzy w akcie dobroci bohatersko im pomagają. Zdjęcia do filmu powstały w ciągu kilku miesięcy w 2022 roku na terenie Polski, Ukrainy oraz Francji.

W „Superheroes” oglądamy jak wygląda życie dziesięciu osób pod jednym dachem. Towarzyszymy im przy świątecznym stole. Odwiedzamy miejsca, gdzie niezbędna jest pomoc: liczne dworce, podróżujemy do Medyki, Dunkierki, do domu dziecka w Stryjnie, potem do Lwowa, Irpienia i do bombardowanych miejscowości, jak Odessa czy Bucza.

Jesteśmy również świadkami wielu sukcesów: uratowania życia niemowlęcia, transportu zwierząt, w tym tych z kijowskiego ZOO, przewiezienia stu rodzin do zamku we francuskim Saint Omer, czy zebrania dwustu tysięcy złotych na pomoc humanitarną na specjalnie zorganizowanej aukcji.