Film „Zdarzyło się” na kanwie powieści Annie Ernaux przedpremierowo w kinie Agrafka AP

Choć akcja „Zdarzyło się” rozgrywa się w 1963 roku we Francji, film na podstawie powieści tegorocznej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest niezwykle aktualny. Nagrodzony Złotym Lwem na weneckim festiwalu filmu „Zdarzyło się” to poruszająca opowieść o kobiecie walczącej o prawo do decydowania o własnym ciele i życiu. Krakowscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć produkcję przedpremierowo 14 października o godz. 20.30 w kinie Agrafka.