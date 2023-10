Film promujący Bielsko-Białą walczy o prestiżową nagrodę. Trwa konkurs na najlepszy film turystyczny na świecie

Jednak to jeszcze nie koniec sukcesów, ponieważ film zajmuje również pierwsze miejsce w rankingu CIFFT (Międzynarodowy Komitet Turystycznych Festiwali Filmowych). Wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie, a film promujący Bielsko-Białą ma ogromne szanse na zdobycie tytułu najlepszego turystycznego filmu świata.

Sukces na Zagreb Tourfilm Festival 2023

Film „Bielsko-Biała — miasto zawsze dla ludzi” w reżyserii Tomka Walczaka zdobył serca widzów na Zagreb Tourfilm Festival 2023, gdzie triumfował w kategorii „Najlepsza destynacja turystyczna — miasto” i został uhonorowany Grand Prix całego festiwalu. To dowód na to, jak inspirującą destynacją jest Bielsko-Biała, a film doskonale oddaje jej urok.

Lider rankingu CIFFT

Zobaczcie, jak prezentuje się nominowany do nagrody film promujący Bielsko-Białą:

Film promujący Bielsko-Białą aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu CIFFT. Ten ranking powstaje na podstawie ilości zdobytych nagród przez filmy prezentowane na festiwalach zrzeszonych w CIFFT. To znakomite osiągnięcie, które dowodzi, że Bielsko-Biała nie tylko jest pięknym miejscem, ale również potrafi to efektywnie przekazać w formie filmowej.

Głosowanie publiczności

Mimo wszystkich sukcesów film „Bielsko-Biała — miasto zawsze dla ludzi” nadal potrzebuje waszego wsparcia. Obecnie trwa międzynarodowy plebiscyt organizowany przez International Committee of Tourism Film Festivals (CIFFT), w którym wyłoniony zostanie zdobywca nagrody publiczności. Film Tomka Walczaka to jedno z 57 uczestniczących dzieł z 25 krajów. W konkursie udział może wziąć każdy, ponieważ decydujący głos należy do publiczności.

Bielsko-Biała jest gotowa podbić świat swoją urodą i atrakcjami turystycznymi. Pamiętajmy, że nasz głos może pomóc jej w osiągnięciu tego wyjątkowego celu. Dlatego zagłosujmy i wesprzyjmy promocję tego magicznego miejsca na świecie.



CC BY-SA 3.0 Marek Kocjan/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Głosować można jeszcze tylko dziś (20 października 2023) na stronie CIFFT. Nie wymaga to logowania ani podawania swoich danych. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku „VOTE”.