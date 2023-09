Film ostry jak szpada. "Kos" - kostiumowa superprodukcja o Tadeuszu Kościuszce trafi do kin na początku 2024 roku Paweł Gzyl

Czy Jacek Braciak sprawdził się w roli Tadeusza Kościuszki? Tego dowiemy się na początku 2024 roku, kiedy wystawny film kostiumowy o polskim bohaterze narodowym trafi do kin. Zanim to nastąpi, możemy w internecie obejrzeć zwiastun do superprodukcji, który właśnie pojawił się w sieci.