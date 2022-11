Film o sile wspólnoty. Pokaz dokumentu "Lombard" i spotkanie z reżyserem 8 listopada w krakowskim Kinie Pod Baranami

"Lombard" to wielki zwycięzca tegorocznego festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie zdobył nagrodę główną w Konkursie Głównym. Do twórców filmu trafiły także: Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Publiczności Województwa Śląskiego oraz Nagroda Smakjam za Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim.

"Lombard" to poruszający - choć pełen humoru - dokument o ludziach prowadzących prawdopodobnie największy lombard w Europie. Czas jego świetności minął jednak wraz z zamknięciem okolicznych kopalni i szerzącym się w mieście bezrobociem. Choć biznes przynosi straty, staje się ważnym centrum życia dzielnicy „polskiego Detroit”.

Jola i Wiesiek to para w życiu i biznesie z Bytomia. Wraz z trójką swoich pracowników prowadzą prawdopodobnie największy lombard w Europie. Czas jego świetności minął jednak wraz z zamknięciem okolicznych kopalni i szerzącym się w mieście bezrobociem. Pozbawieni środków do życia mieszkańcy „polskiego Detroit” znoszą pod zastaw coraz bardziej absurdalne i bezużyteczne przedmioty. Upadającemu biznesowi nie pomagają ani szalone, marketingowe pomysły Wieśka, ani tym bardziej czułe serce Joli, która klientów wspiera nie tylko dobrym słowem, ale i gorącą zupą czy ciepłym kożuchem.