Filip Rózga wyrzucony ze zgrupowanie reprezentacji. Tak marnuje swoją szansę

Według portalu meczyki.pl zawodnicy mieli spożywać alkohol. Krakowski klub odniósł się do niesubordynacji piłkarza wydając specjalny komunikat. Czytamy w nim:

„W związku z informacją przekazaną przez Polski Związek Piłki Nożnej o usunięciu ze względów dyscyplinarnych czterech zawodników, m.in. Filipa Rózgi, ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 18, Miejski Klub Sportowy Cracovia SSA oświadcza:

- Nasz Klub w pełni popiera decyzję sztabu reprezentacji Polski do lat 18, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zachowanie, za jakie zawodnicy zostali odsunięci z kadry jest niegodne piłkarzy reprezentujących Polskę na dużym międzynarodowym turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata do lat 17. Było to też zdarzenie, które mocno narusza zasady, jakimi kierować powinien się jakikolwiek piłkarz. Profesjonalizmu i właściwego podejścia do sportu uczymy w naszej Akademii od najmłodszych lat i zdarzenie, którego uczestnikiem był także piłkarz Pasów jest takim, które wymaga potępienia.

Po powrocie Filipa Rózgi do Polski zapowiadamy wyciągnięcie surowych konsekwencji."