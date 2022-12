Filip Fotomajczyk i jego niezwykła pasja budowania szopek

Przewodniczący jury zapowiedział stworzenie nowej kategorii w Konkursie Szopek Krakowskich, przyłożyłeś się do tego?

Szopkarki i szopkarze od dawna przesuwają granice tego, czym może być szopka krakowska.

Dotychczasowa konwencja nie wystarcza?

Szopkarstwo jest dość nietypowe samo w sobie. Środowisko twórcze musi być i jest konserwatywne, gdyż jego zadaniem jest ochrona tradycyjnej formy szopki krakowskiej. Dla niektórych twórczyń i twórców to jednak za mało.

Szopka to przecież właśnie tradycja, da się ją unowocześniać?

Szczegółowe wytyczne tego, czym jest szopka krakowska określa - oczywiście - regulamin konkursowy. Ale szopka powstała przecież jako zjawisko utylitarne, była miejscem, w którym odbywały się przedstawienia jasełkowe skierowane do dzieci. Szopki musiały być zjawiskowe, bajecznie kolorowe, malowane i oklejane staniolem po to, by połyskiwały w świetle, robiąc wielkie wrażenie w XIX-wiecznym Krakowie. Tyle tradycja. Szopkarstwo zaś samo w sobie przetrwało dzięki zainicjowanemu w 1937 roku konkursowi. Szopki zaczęły wtedy stawać się stylizacją miasta, nie robiono ich już po to, by chodzić z nimi od domu do domu, tylko specjalnie na konkurs. Pierwsze prace konkursowe wykonywane były przez twórców, z których wielu pamiętało tradycyjne chodzenie z szopką. Można było znaleźć w nich kształty i charakterystyczne elementy szopki Michała Ezenekiera, która posiadała dwie wieże mariackie, bulwiastą, barokową wieżę pośrodku oraz proscenium na przedstawienie świąteczne. W stylu późniejszego szopkarza - bardzo ważnego dla dziedziny - Zdzisława Dudzika bardzo ważne były z kolei strzeliste, symetryczne formy, bardzo dobrze skomponowane, jeśli chodzi o proporcje.