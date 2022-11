Figura, Musiałowski i Żurawski na "Chrzcinach", jakich jeszcze nie było. Nowa polska komedia obyczajowa w kinach od 18 listopada

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Chrzciny” są pełnometrażowym debiutem fabularnym Jakuba Skoczenia („Żuławski o Żuławskim”, „Barwy szczęścia”), który razem z Iwo Kardelem („Kret”) jest także współautorem scenariusza do filmu. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica („365 dni”). Scenografię przygotowała Aleksandra Klemens („The End”), kostiumy - Dominika Gebel („Żyć nie umierać”), charakteryzację - Agnieszka Hodowana („Wesele”), montaż - Marek Król („Tajemnica Westerplatte”) i Paweł Sitkiewicz („Underdog”).