Festiwal steków i owoców morza. Tak można pomóc krakowskim restauracjom

- Nie ma co się ukrywać - w ostatnich kilku miesiącach krakowska gastronomia nie miała łatwo. Festiwal steków i owoców morza pozwala uczestnikom nie tylko odkryć nowe smaki, ale także wesprzeć ulubione miejsca. To od nas, odwiedzających restauracje zależy, czy za miesiąc lub pół roku będą nadal mogły nas gościć - przekonuje Maciej Korzeniowski, jeden z pomysłodawców nowej akcji wspierającej krakowskich restauratorów.

Festiwal jest zaproszeniem do powrotu do cieszenia się przyjemnościami stołu, ma też na celu zmotywowanie restauracyjnych gości do odkrywania lokalnej oferty kulinarnej.

- Festiwal steków i owoców morza "Z ognia i Z Wody" stworzyliśmy, by dać impuls krakowianom do wyjścia z domu, do powrotu do restauracji. Obdzwoniliśmy najlepsze restauracje w Krakowie i one zareagowały w niesamowity sposób. Każda z nich zaproponowała menu, którego wartość dwukrotnie przekracza cenę, jaką proponujemy gościom festiwalu - zaznacza Maciej Korzeniowski.