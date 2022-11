Festiwal Rozmaitości w dniach 26 i 27 listopada w Klubie 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Tegoroczna edycja festiwalu to dwudniowe święto rozmaitych atrakcji – strefa konstruktorka LEGO, tworzenie własnych dźwięko-obrazów czy drzeworytów to tylko wybrane warsztaty, które odbędą się w sobotnie popołudnie. W Strefie Klubu Rodziców propozycją są umuzykalniające Gordonki, muzyczno-ruchowe zabawy dla dzieci oraz zajęcia sensoplastyczne. O godz. 13 rusza warsztat podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak w prosty sposób wykonać własnoręcznie drzeworyt, jak łatwo go skopiować i jak można zmienić jego wygląd używając różnych kolorów.

O godz. 14 Festiwalowe drzwi otwierają się dla kandydatów na „domowych ogrodników”. Ogrodniczkowo dla dzieci 4+ – to zaproszenie do wspólnego obserwowania przyrody. Podczas warsztatów dzieciaki wykonają niełatwą pracę sadzenia roślinek. Każdy uczestnik swoją nowa roślinkę zabierze do domu, by codziennie mógł ją pielęgnować i obserwować jak rośnie. Godz. 14 to także rozpoczęcie warsztatów plastyczno-twórczych dla dzieci 6+. Podczas warsztatów festiwalowi goście będą mieli okazję do stworzenia własnych dźwięko-obrazów.