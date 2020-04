Festiwal Off Camera odbędzie się w innym terminie

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Gdyby nie inwazja wirusa COVID-19 jutro rozpoczęłaby się 13. edycji Festiwalu Mastercard Off Camera. W tym roku jednak twórcy filmowi i fani kina nie przyjadą na majówkę do Krakowa. Termin Off Camera 2020 został przesunięty na inny termin, organizatorzy zapowiadają, że już wkrótce poznamy szczegóły.