Kraków miastem nauki i sztuki

Wydarzenia Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Program festiwalu jest imponujący - to ponad 300 wydarzeń, w których będzie można uczestniczyć podczas trzech dni. Odwiedzający będą mogli również odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne – naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów na kampusach krakowskich uczelni.

Festiwal Nauki i Sztuki to również okazja do uzyskania wiedzy przydatnej na co dzień. Wyniki najnowszych badań naukowych dotyczących zdrowego żywienia przedstawią uczestnicy debaty zorganizowanej przez Uniwersytet Rolniczy. Wyjaśnienie kontrowersji i dostarczenie rzetelnej wiedzy z pewnością wpłynie na bardziej świadome decyzje dotyczące diety i zdrowia.