Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie: nagroda za najlepszą Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku 2022 przyznana

Na 16. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie ogłoszono zwycięzców piątej edycji konkursu na Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku. Kapituła doceniła kompozycje Pawła Mykietyna do filmu Jerzego Skolimowskiego pod tytułem "IO". Nagrodę publiczności odebrał Marek Napiórkowski za muzykę do "Bejbis" w reżyserii Andrzeja Saramonowicza.

Koncert "Kaczmarek2Cinema", otwierający 16. FMF, poświęcony był dziedzictwu zdobywcy Oscara Jana A.P. Kaczmarka, ale też najnowszym ścieżkom dźwiękowym polskich artystów. Usłyszeliśmy tematy z gry "The Medium", skomponowane przez Arkadiusza Reikowskiego, ścieżkę dźwiękową Wojtka Urbańskiego do metawersum Everdome i muzykę do filmu "Broad Peak", napisaną przez Łukasza Targosza. Wydarzeniem wieczoru było ogłoszenie decyzji kapituły nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku oraz wyniku głosowania publiczności. - Spośród filmów i seriali z 2022 roku wybrano listę dziewięciu tytułów, w których muzyka odgrywa ważną rolę i reprezentuje najwyższy poziom artystyczny i zarazem jest spójna z narracją wizualną. W tym roku wśród nominowanych mieliśmy reprezentantów niemal wszystkich gatunków muzycznych. Ale w przypadku tego soundtracku kapituła złożona z dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji filmowych i muzycznych była niemal jednomyślna – mówiła Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, ogłaszając wygraną Pawła Mykietyna.

To kolejna nagroda dla kompozytora, który za ścieżkę dźwiękową do najnowszego filmu Jerzego Skolimowskiego otrzymał już Cannes Soundtrack Award oraz Europejską Nagrodę Filmową. Paweł Mykietyn, urodzony w 1971 roku, to autor oper, utworów symfonicznych, kameralnych, wokalnych i elektronicznych. Znany jest ze współpracy z czołowymi twórcami teatralnymi (Adamem Hanuszkiewiczem, Grzegorzem Jarzyną, Krzysztofem Warlikowskim) oraz filmowymi (jak Małgorzata Szumowska czy Andrzej Wajda). Dyrektor artystyczny FMF Robert Piaskowski wyjaśnił, że kapituła doceniła Mykietyna za „dyskretny soundtrack, schowany za pierwszym planem”. Film Jerzego Skolimowskiego "IO" to nieszablonowa opowieść o losach osiołka i ludzi, których spotkał na swojej drodze. Obraz zdobył nagrodę na festiwalu w Cannes oraz nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Muzykę z "IO" zaprezentowano już na FMF w 2022 roku.

Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku to także nagroda publiczności. - W tegorocznym plebiscycie wzięła udział rekordowa dużo osób, publiczność głosowała do ostatniej chwili. Zacięty wyścig pomiędzy kilkoma tytułami rozstrzygnął się na ostatniej prostej – mówił Robert Piaskowski.

Najwięcej głosów zdobyła ścieżka dźwiękowa do komedii "Bejbis" w reżyserii Andrzeja Saramonowicza. Autorem muzyki jest urodzony w 1969 roku Marek Napiórkowski, cieszący się ogromnym uznaniem gitarzysta jazzowy. Do grona muzyków, z którymi współpracował, należą takie sławy, jak Anna Maria Jopek, Pat Metheny, Marcus Miller, Leszek Możdżer, Tomasz Stańko, Jan Ptaszyn Wróblewski. Za swoje kompozycje Napiórkowski został wcześniej uhonorowany między innymi statuetką Nagrody Muzycznej Fryderyk oraz nagrodą O!Lśnienia Onetu. W poprzednich latach nagrodę Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku otrzymali: Wojtek Urbański ("Hiacynt', 2021), Atanas Valkov ("Król", 2020), Leszek Możdżer ("Ikar. Legenda Mietka Kosza", 2019), Łukasz Targosz ("Wataha", 2019), Bartosz Chajdecki ("Kruk. Szepty słychać po zmroku", 2018). Tegoroczny Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie odbywa się pod hasłem "Out of Space". Utwory z takich filmów jak "Avatar: Istota wody", "Solaris" czy "E.T." zabiorą słuchaczki i słuchaczy w pozaziemską podróż. W ramach festiwalu zaplanowano też obchody 70-lecia dwóch wybitnych kompozytorów: Jana A.P. Kaczmarka i Patricka Doyle’a. FMF to nie tylko koncerty, ale i wydarzenia towarzyszące, w tym Miasteczko Festiwalowe przy Galerii Kazimierz, gdzie zaplanowano takie atrakcje jak pokazy filmów i silent disco. Częścią festiwalu jest też Forum Audiowizualne FMF, w trakcie którego odbywają się warsztaty i dyskusje.