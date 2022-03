Festiwal Muzyki Filmowej szuka zdolnych muzyków do orkiestry, która zagra na festiwalu w Krakowie

Festiwal Muzyki Filmowej to też okazja do odkrycia nowych talentów. W ramach festiwalu odbędzie się nabór dla młodych muzyków, którzy będą mieli szansę wziąć udział w trzydniowych warsztatach muzycznych i spotkaniach poświęconych budowaniu marki, a następnie dołączyć do orkiestry festiwalowej podczas koncertu symultanicznego do filmu "Jak wytresować smoka", który odbędzie się w ramach tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

Do konkursu są zaproszeni absolwenci akademii muzycznych studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka o specjalnościach skrzypce, altówka, wiolonczela lub kontrabas z lat 2020 i 2021, którzy płynnie posługują się językiem polskim. Formularz zgłoszeniowy na stronie festiwalu można wypełnić do 15 kwietnia.