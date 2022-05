Festiwal Muzyki Filmowej rozdał swoje nagrody. Do kogo trafiła FMF Young Talent Award i za Najlepszą Ścieżkę Dźwiękową Roku?

FLESZ - Wojna na Ukrainie to wyzwanie dla całej branży IT, opinia eksperta

W czwartej edycji konkursu na Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku 2021 organizowanego w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie jurorzy za najlepszą wśród nominowanych uznali muzykę do filmu "Hiacynt" skomponowaną przez Wojtka Urbańskiego.

Nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku została wręczona 25 maja w trakcie koncertu Scoring4Polish Directors: Jerzy Skolimowski, będącego częścią 15. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

Wojtek Urbański jest kompozytorem, producentem muzycznym, współzałożycielem wytwórni Dyspensa Records i zespołu Rysy. Na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami, jak Kwiat Jabłoni, Sorry Boys, Anita Lipnicka czy PRO8L3M. Był dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyk. Do tej pory stworzył ścieżki dźwiękowe m.in. do polskich seriali "Ultraviolet" czy "Układ" oraz filmów "Pustostan" i zwycięskiego "Hiacynta". W tym roku zarówno jurorzy oraz publiczność byli zgodni i zdecydowaną ilością głosów w internetowym plebiscycie również wygrał Wojtek Urbański.