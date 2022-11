Festiwal Materia Prima dopiero w lutym, ale program warto przejrzeć już dziś

Przyszłoroczny Festiwal przyniesie czternaście spektakli, które zaprezentowane zostaną w różnych salach teatralnych Krakowa. Podczas szóstej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatru Formy Materia Prima do Krakowa zjadą legendarne zespoły i grupy takie jak: Akram Khan Company, Compagnia Finzi Pasca, Compagnie Käfig, Jakop Ahlbom Company, Sasha Waltz & Guests, Sofie Krog Teater, Mourad Merzouki wraz z Wanted Posse.

– Udało nam się sprowadzić do Krakowa najlepsze grupy z ich słynnymi spektaklami. Te zespoły można obejrzeć na znanych festiwalach, choćby w Edynburgu, Avignonie, Nowym Jorku czy w Londynie, ale trzeba za nimi pojeździć, szukać po świecie. Nam udało się te teatralne zjawiska, zgromadzić w jednym miejscu, w Krakowie i w jednym czasie, czyli w ramach Festiwalu Materia Prima. A to graniczyło z cudem, bo są to twórcy, którzy mają kalendarze wypełnione na kilka lat do przodu – mówi Wojciech Graniczewski, reżyser, członek rady programowej festiwalu.