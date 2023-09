Festiwal KultURO ratuje życie! Tegoroczna edycja nie tylko dla mężczyzn Marcin Banasik

W programie festiwalu znajdują się również wszelkiego rodzaju sympozja, koncerty, konkursy, pokazy edukacyjne oraz konkurs recytatorski dla dzieci. Redakcja

Festiwal Kulturo, to wydarzenie poświęcone chorobom urologicznym. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z bezpłatnych konsultacji i spotkań z lekarzami. Warto Pamiętać, że są one skierowane nie tylko do panów. - Zdrowie naszych córek, mam i żon jest czymś niezwykle ważnym mówi prof. Piotr Chłosta, kierownik kliniki i katedry Urologii Uj oraz pomysłodawca festiwalu, który rozpocznie się 11 września.