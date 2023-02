Festiwal kina niezależnego Off Camera odsłania karty. Znamy pierwsze osiem filmów, które zobaczymy wiosną w Krakowie Paweł Gzyl

"Love Life" Materiały prasowe

Szesnasta edycja festiwalu Mastercard Off Camera to blisko sto tytułów z czterdziestu krajów świata w ośmiu festiwalowych sekcjach, co da łącznie ponad dwieście projekcji. Czas zaprezentować pierwsze osiem filmów, które zobaczymy w krakowskich kinach w ramach „Festiwalowych Hitów” i kolejnej sekcji - „Wszystko w rodzinie”. Już teraz warto przygotować się na filmową majówkę w Krakowie, która potrwa od 28 kwietnia do 7 maja 2023 roku.