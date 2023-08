Festiwal Barok na Spiszu: od 13 sierpnia do 15 sierpnia trzy bezpłatne koncerty w zabytkowych kościołach Małopolski

Tegoroczna edycja festiwalu rozpocznie się 13 sierpnia w Niedzicy, skąd zespół Scepus Baroque zabierze nas w objazdową wycieczkę do dawnej Polski. Rozpoczniemy w Krakowie przełomu wieków XVI i XVII, po czym odbędziemy podróż w czasie i przestrzeni przez Warszawę, Łowicz, Warmię, Jasną Górę, docierając do Podolińca. Po drodze dowiemy się jak wyglądało życie muzyczne ówczesnych polskich dworów i poznamy nazwiska ówczesnych muzycznych gwiazd.

Festiwal Barok na Spiszu jest inicjatywą kulturalną zapoczątkowaną w roku 2012 i mającą na celu promowanie wspaniałych zabytków baroku znajdujących się na terenie polskiego Spisza. Wystrój kościołów w Niedzicy, Łapszach Niżnych, Łapszach Wyżnych, Kacwinie, Frydmanie, Krempachach, Trybszu, Nowej Białej i Jurgowa to barokowe perły, jednak wciąż jeszcze mało znane. W tych właśnie wnętrzach odbywają się koncerty muzyki barokowej w wykonaniach artystów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej na kopiach instrumentów z epoki i reprezentujących wysoki poziom profesjonalny.

Naszą festiwalową podróż zakończymy we Francji, w której już w epoce baroku ukształtował się jedyny w swoim rodzaju, wyrafinowany muzyczny smak. O jego szczególnych komponentach dowiemy się więcej 15 sierpnia podczas koncertu zespołu Ensemble Overtone w Łapszach Niżnych, który szczególnie specjalizuje się w wykonawstwie dzieł tego muzycznego kręgu.

Kolejnego dnia 14 sierpnia nasza podróż będzie miała dużo większy zakres, bo międzykontynentalny. W programie przygotowanym przez Julietę González-Springer i Katarzynę Wiwer wysłuchamy w Jurgowie muzycznej opowieści o tym, jak zdobywano Nowy Świat i jak miejscowe tradycje łączyły się z muzyką przywiezioną z Europy. Wśród wykonawców znajdą się również artyści zakorzenieni w muzyce Ameryki Łacińskiej, pochodzący z Meksyku i Peru, a w programie koncertowym pojawią się również niespotykane na co dzień instrumenty.

Podczas koncertów festiwalu Barok na Spiszu, jak zawsze, będziemy mieli sposobność podziwiania piękna wnętrz spiskich zabytków. Pół godziny przed każdym koncertem nasi znakomici przewodnicy oprowadzą chętnych po wnętrzach kościołów, opowiadając o kryjących się tutaj perełkach. Będzie też okazja odwiedzenia Sypańca w Łapszach Niżnych. Co to jest Sypaniec i co można w nim teraz podziwiać - dowiemy się tuż przed finałowym koncertem.