Festiwal azjatycki w Tauron Arenie Kraków. Odbędzie się też popularny konkurs

Po raz kolejny w tym roku festiwal kultury azjatyckiej Ryucon zawita do Krakowa. Tym razem odbędzie się on na Tauron Arenie i będzie z czego wybierać: festiwal to ponad 350 godzin atrakcji, paneli tematycznych, w tym popularnonaukowych, gier muzycznych, konsolowych oraz atrakcji specjalnych.

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy będą mieli możliwość obejrzeć eliminacje do prestiżowego w europie międzynarodowego konkursu cosplay - International Cosplay League, którego finaliści pojadą na finały do Madrytu. Cosplay to (od połączenia ang. słów cos and play czyli kostium i zabawa) zyskująca na popularności forma aktywnego spędzania czasu polegająca na tworzeniu ciekawych i często skomplikowanych strojów postaci przedstawianych w filmach, grach, książkach i komiksach. Uważa się, że cosplay swój początek miał w Japonii, toteż najczęściej kojarzony jest właśnie z tym krajem.