Festiwal 4 Tradycji – druga edycja muzycznego święta w Filharmonii Krakowskiej

„Inicjatywa Filharmonii Krakowskiej ma na celu przybliżenie bogatej twórczości Rzeczypospolitej Polskiej, czerpiącej – przez wzgląd na historyczne i geopolityczne uwarunkowania – z orientu, judaizmu, prawosławia i tradycji łacińskiej” - deklarują organizatorzy z Filharmonii Krakowskiej.

Tegoroczne prezentacje festiwalowe będą zatem osadzone we wskazanych pierwotnie kontekstach. Pierwszy koncert zespołu KROKE – Tomasz Kukurba (altówka), Jerzy Bawoł (akordeon), Tomasz Lato (kontrabas) – w oczywisty sposób przywołuje kontekst kultury żydowskiej. Zespół ten szczególnie na początku działalności przede wszystkim kojarzony był z muzyką klezmerską. Prezentowany przed festiwalową publicznością program „Nasza muzyka filmowa i teatralna” to ścieżki dźwiękowe m.in. do filmu "Inland Empire" Davida Lyncha czy spektaklu "Rejwach" z Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Dzień później, w czwartek 5 maja o godz. 19.30, wystąpi multiinstrumentalista Maria Pomianowska z zespołem w projekcie zatytułowanym "Karawana kultur" z Bliskiego na Daleki Wschód. Podczas wieczoru zaprezentowane zostaną utwory arabskie, perskie, chińskie, mongolskie, koreańskie i polskie, które wykonane zostaną na autentycznym etnicznym instrumentarium, m.in. fidelach kolanowych, fletach etnicznych, chińskich instrumentach strunowych szarpanych – zheng xiameng i guzheng, duduku i bębnach obręczowych czy wazonowych oraz bliskowschodniej piszczałce ney.