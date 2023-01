Ferie 2023. Niezapomniane widoki Tatr w zasięgu ręki. Wystarczy wsiąść do pociągu relacji Muszyna - Poprad. Zdjęcia i film Tatiana Biela

Na trasie pociągu Muszyna – Poprad znajduje się kilka atrakcyjnych miejsc dla turystów. Sam Poprad to znakomita baza wypadowa do wycieczek po Słowacji i Wysokich Tatrach Artur Królikowski Zobacz galerię (30 zdjęć)

Wycieczka pociągiem turystycznym relacji Muszyna - Poprad to znakomita okazja do jednodniowej wyprawy na Słowację. Podróż Belianskim Expressem zajmuje około dwóch godzin i daje możliwość podziwiania wspaniałych widoków słowackich Tatr. Artur Królikowski, muszyński fotograf, po raz kolejny zabierze nas na wirtualną wycieczkę, tym razem w okolice Szczyrbskiego Jeziora (Štrbské Pleso). Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Może zainspiruje Was do wyprawy na Słowację w okresie ferii.