Fenomen Krynicy-Zdroju. Jest tuż za Krakowem, ale przed Zakopanem. Turystyczny sukces górskiego uzdrowiska Paweł Michalczyk Joanna Mrozek Łukasz Bobek

Małopolska przyciąga turystów jak magnes i dąży do tego, aby wzrost turystów był zbliżony do tego sprzed pandemii koronawirusa. Podsumowanie roku 2022 przez Małopolską Organizację Turystyczną wskazuje, że sytuacja zaczyna wracać do normy. Zaskakującym jest fakt, że na krajowym kliencie zyskuje Krynica-Zdrój, którą w zestawieniu znajduje się zaraz po Krakowie. Co przyczyniło się do fenomenu tego górskiego uzdrowiska?