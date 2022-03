Feministyczna Manifa solidarności z Ukrainkami na krakowskim Rynku [ZDJĘCIA] (MA)

"Ukraina naszą siostrą - Україна наша сестра" - pod takim hasłem odbyła się w sobotę (12.03) pod Wieżą Ratuszową na krakowskim Rynku XVII Krakowska Manifa. Wśród organizatorów był Ogólnopolski Strajk Kobiet - Kraków i Krakowska Manifa. Zapraszając na to wydarzenie organizatorzy zwracali uwagę: "możemy zaoferować swoją obecność i wsparcie, bo feminizm to solidarność, to otwarcie na drugą osobę, przyjmowanie jej taką, jaka jest, i dawanie poczucia bezpieczeństwa".