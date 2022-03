Fascynująca wędrówka śladami dzikiej przyrody. Głośny dokument "Duch śniegów" w krakowskich kinach od 1 kwietnia

Wielu rusza w podróż do Tybetu tylko po to, by zdobyć najwyższe górskie szczyty. Niewielu dostrzega, że te pozorne pustkowia kryją największe skarby dzikiej natury, które przez większość czasu pozostają poza zasięgiem ludzkiego wzroku. To magiczne miejsce, choć wydaje się niezamieszkane, tak naprawdę tętni życiem, a jego mieszkańcy nie spuszczają oczu z tych, którzy niespodziewanie odwiedzają ich królestwo. Królestwo, którego największych tajemnic strzeże prawdziwa „bogini” – majestatyczna i nieuchwytna pantera śnieżna.

„Duch śniegów” to fascynująca wędrówka, przez którą prowadzi nas światowej sławy fotograf, Vincent Munier. Dzięki jego zapierającym dech w piersiach zdjęciom dziewiczej przyrody, można poczuć radość z bliskości z naturą, która przynosi spokój, ukojenie i prawdziwy zachwyt nad światem, do którego na co dzień nie mamy dostępu. Współtwórczynią filmu jest utalentowana dokumentalistka Marie Amiguet, która razem z Munierem odbyła podróż po majestatycznej i pełnej tajemnic Wyżynie Tybetańskiej.