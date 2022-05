Fani grupy Scorpions planują spektakularną akcję podczas koncertu zespołu w Krakowie, będącą poparciem dla Ukrainy

„Wind of Change” ("Wiatr zmian") jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów z repertuaru Scorpions. Pochodzi z 1990 roku, a tekst, napisany przez Klausa Meine, odnosi się do przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Teledysk zawiera prawdziwe sceny upadku muru berlińskiego z 9 listopada 1989 roku, który był przełomowym wydarzeniem w historii świata. Oznaczał upadek żelaznej kurtyny, co zapoczątkowało koniec komunizmu w tej części świata i zmiany polityczne w Związku Radzieckim. Utwór ten jest dziś jednoznacznie kojarzony z tamtymi wydarzeniami.

Hymnu „Wind of Change” nie może zabraknąć na żadnym koncercie Scorpions. Zespół wznowił trasę pod koniec lutego, zaczynając od występów w Las Vegas, kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę. Klaus Meine i spółka bardzo szybko dostosowali się do nowej rzeczywistości, zmieniając nieco tekst kultowego utworu. Pierwsza zwrotka ponad 30-letniego hitu zawierała zmienione frazy w nowej wersji: „Now listen to my heart, It says Ukraine waiting for the wind to change…” ("Teraz posłuchaj mojego serca, to mówi Ukraina czekając na wiatr zmian…"). Na koncertach za oceanem Mathias Jabs grał na gitarze pomalowanej na niebiesko i żółto. W ten sposób zespół jednoznacznie wyraził wsparcie dla Ukrainy.