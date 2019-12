Fałszywe paszporty i pranie pieniędzy, czyli jak Nigeryjczycy robią interesy

Doskonale z takiej praktyki zdają sobie też sprawę funkcjonariusze straży granicznej, którzy mają do czynienia z obywatelami Nigerii. Zwykle przybysze z Afryki posiadają mają co najmniej dwie tożsamości. W krajach Europy posługują się dwuczłonowymi nazwiskami, a w swojej ojczyźnie odmiennymi, bo składającymi się z trzech członów.

Magda K., menager hotelu w centrum Krakowa, w którym zamieszkał Nigeryjczyk, potwierdziła, że rezerwacji dokonano przez internet na nazwisko Ilyas. Przyjechał jednak Uchechukwu E., zapłacił za pobyt gotówką 3500 zł, ale nie chciał pokazać paszportu. Gdy w końcu to zrobił, to okazało się, że dokument ma inny numer niż deklarowany w rezerwacji. Z pamięci Nigeryjczyk podał datę urodzenia 18 sierpnia 1974 r., a po konfrontacji z danymi z paszportu twierdził, że urodził się jednak pięć dni później, czyli 23 sierpnia 1974 r.

Stolarz z dochodami

Uchechukwu E. na przesłuchaniu mówił, że jest stolarzem, ma firmę zajmującą się renowacją mebli. Z tego powodu osiąga roczne dochody rzędu 462 tys. zł. Dopiero potem sprecyzował, że miesięcznie zarabia 1000 euro, czyli mniej.

Posiada żonę w Hiszpanii, ale nie ma dzieci. No może ma syna, chyba w Wielkiej Brytanii. Z jego relacji wynikało, że do Polski przyjechał na wakacje. Fakt, założył rachunki bankowe, by na nie dostawać pieniądze. Skąd miał fałszywe dokumenty? To banalna historia. Gdy czekał na samolot na lotnisku w Lagos w stolicy Nigerii, podszedł nieznany mu mężczyzna i poprosił o przysługę. Dał mu kopertę z 8 paszportami i obiecał 150 euro za każdy otwarty rachunek bankowy na ich podstawie.

Uchechukwu nie przypuszczał, że w Polsce jest karane posiadanie paszportów i nie podejrzewał, że są podrobione. Dlatego błagał przed krakowskim sądem, by go wypuścić.