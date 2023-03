Fala zwolnień i przejść na emeryturę w małopolskiej i krakowskiej policji. "Nie grozi nam zamykanie komisariatów" Ewa Wacławowicz

W małopolskiej policji służy obecnie ponad 7300 funkcjonariuszy, z czego 1883 w Krakowie. Choć chętnych do służby nie brakuje, obydwa garnizony mają setki wakatów, które wynikają z masowych przejść na emeryturę, zwolnień czy też zwiększenia liczby etatów w komendach. Do tego dochodzi kwestia uszkodzonych pojazdów, których liczba waha się od 55 do prawie 400. Czy grozi nam, tak jak miało to miejsce w Warszawie, zamykanie komisariatów bądź paraliż akcji?