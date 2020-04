Fairtrade – lepszy świat dzięki Twoim zakupom (i 1% podatku)

Długoterminowe koszty walki z pandemią

W Polsce i innych krajach świata władze wprowadzają rozmaite rozwiązania, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Dotyczy to między innymi ograniczeń w handlu – nieczynne są restauracje, kawiarnie i galerie handlowe, sklepy spożywcze działają krócej, a w wielu z nich obowiązują limity osób, które mogą jednocześnie robić zakupy. Choć nie ma wątpliwości, że działania te mogą uchronić nas przed tragicznym przeciążeniem służby zdrowia, w dłuższej perspektywie negatywnie odbiją się na gospodarce. Wśród poszkodowanych z całą pewnością znajdą się również miliony rolników z krajów tzw. globalnego Południa, którzy dostarczają kawę, herbatę, banany, kakao, kwiaty, bawełnę i wiele innych produktów, po które sięgamy każdego dnia. Mimo że towary te są bardzo cenione na światowym rynku, ludzie zajmujący się ich uprawą najczęściej żyją i pracują w bardzo ciężkich warunkach, nierzadko poniżej granicy ubóstwa. Pandemia koronawirusa zagraża nie tylko ich zdrowiu, ale również pogorszeniem i tak fatalnej sytuacji ekonomicznej. Możemy ich wspierać, wybierając produkty ze znakiem Fairtrade – największego systemu certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu.

Czas na odpowiedzialne i przemyślane zakupy

– Oczywiście nie namawiamy nikogo do tego, by w czasie pandemii biegać od sklepu do sklepu w poszukiwaniu produktów ze znakiem Fairtrade. Przede wszystkim powinniśmy zadbać teraz o zdrowie swoje i innych – podkreśla Andrzej Żwawa, Prezes Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, oficjalnego przedstawiciela systemu Fairtrade w naszym kraju. – Obecna sytuacja zmusza nas wszystkich do lepszego planowania zakupów. Jeżeli na liście zakupów znajdą się takie produkty, jak choćby kawa, herbata czy kakaowe słodkości, starajmy się w miarę możliwości wybierać produkty ze znakiem Fairtrade. W obecnej sytuacji popularność zyskują zakupy przez Internet. Wiele sklepów internetowych posiada w ofercie również produkty ze znakiem Fairtrade. Kupując je, okażemy realne wsparcie mieszkańcom krajów globalnego Południa, którzy już teraz mierzą się z wieloma problemami. Zamiast kupować coraz więcej, możemy kupować lepiej i bardziej odpowiedzialnie – zachęca Andrzej Żwawa.

A co dokładnie kryje się za znakiem Fairtrade umieszczanym na opakowaniu?

Fairtrade – produkty, które zmieniają świat

Fairtrade to największy system certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu – ruchu, który od kilkudziesięciu lat wspiera drobnych rolników, pracowników najemnych i rzemieślników z krajów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Fairtrade obejmuje swoim wsparciem już ponad 1,7 miliona rolników i pracowników najemnych z 75 krajów, którzy zyskują szansę na godziwe zarobki i warunki pracy oraz lepszą przyszłość dla siebie i swoich rodzin. Znak Fairtrade umieszczony na produkcie oznacza, że został on wytworzony zgodnie ze Standardami Fairtrade, które regulują kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Kontrolą przestrzegania standardów zajmuje się niezależna organizacja FLOCERT.

Rozwój ekonomiczny

Dla większości produktów ustalono tzw. cenę minimalną Fairtrade, która chroni rolników w przypadku nagłych spadków cen na światowym rynku. Jeżeli natomiast cena rynkowa jest wyższa, kupcy płacą im cenę rynkową. Długoterminowe kontrakty pozwalają rolnikom lepiej planować wydatki i rozwój działalności. Oprócz ceny skupu rolnicy otrzymują również premię Fairtrade. Są to dodatkowe środki przeznaczane na realizację projektów wybranych przez rolników zrzeszonych w spółdzielniach lub przez pracowników. Premia służy m.in. do finansowania edukacji, poprawy warunków mieszkaniowych, budowy dróg, jak również rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy wydajności i jakości produkcji czy przechodzenia na rolnictwo ekologiczne. W czasach epidemii jeszcze bardziej istotne staje zapewnienie dostępu do czystej wody, w której można myć ręce, ograniczając tym samym ryzyko zakażenia. Niestety nie wszyscy mają do niej dostęp. Wiele społeczności rolniczych przeznacza Premię Fairtrade na budowę studni, wodociągów i innych urządzeń dających mieszkańcom okolicy dostęp do czystej wody. Premia Fairtrade jest też często wykorzystywana do zapewnienia opieki medycznej, np. poprzez budowę, utrzymanie przychodni, zakup karetek czy lekarstw. Ponadto w sytuacjach kryzysowych – a z taką bez wątpienia mamy teraz do czynienia – pieniądze z Premii Fairtrade mogą być wypłacane w gotówce pracownikom plantacji lub rolnikom należącym do spółdzielni. W ten sposób otrzymują oni bezpośrednie wsparcie finansowe, aby przetrwać najtrudniejszy czas.

Standardy społeczne

W wielu krajach kobiety, mimo że wykonują większość prac polowych, nie mogą posiadać ziemi, a wypracowany przez nie zysk trafia do mężczyzn. Fairtrade wzmacnia pozycję kobiet w lokalnych społecznościach, np. poprzez pilotażowe programy, dzięki którym kobiety po raz pierwszy otrzymują pieniądze za sprzedane przez siebie plony. Ponadto kobiety mają równe prawo głosu podczas zebrań spółdzielni i związków pracowników. Przedstawiciele organizacji producenckich z krajów globalnego Południa mają 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Fairtrade International, dzięki czemu współdecydują o losach i kierunkach rozwoju systemu Fairtrade Standardy Fairtrade zabraniają wszelkich form dyskryminacji, pracy przymusowej i niewolniczej pracy dzieci.

Ochrona środowiska

Nie sposób mówić o poprawie jakości życia bez dbania o środowisko naturalne. Dlatego standardy Fairtrade zobowiązują producentów do właściwego gospodarowania wodą, dbania o jakość ziemi czy zachowania bioróżnorodności. Zabronione jest stosowanie szkodliwych substancji chemicznych czy karczowanie lasów pod uprawy. Fairtrade promuje zrównoważone rolnictwo i zachęca rolników do przechodzenia na produkcję ekologiczną, oferując między innymi wyższą cenę minimalną za plony z certyfikatem rolnictwa ekologicznego.

Twój 1% pomoże nam rozwijać Fairtrade w Polsce

Sukces Sprawiedliwego Handlu zależy od nawiązania i utrzymania więzi między producentami z krajów globalnego Południa i świadomymi konsumentami, którym nie jest obojętne to, w jaki sposób powstają wybierane przez nich produkty. Misją Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska jest propagowanie idei oraz standardów Sprawiedliwego Handlu w celu wspierania marginalizowanych producentów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Działania fundacji obejmują m.in.:

· tworzenie i nieodpłatne udostępnianie broszur, plakatów i innych materiałów na temat zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i wspierania Fairtrade. Z materiałów tych korzystają między innymi szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe czy sklepy prowadzące sprzedaż produktów Fairtrade;

· prowadzenie stoisk informacyjnych na temat Fairtrade podczas targów, festiwali, konferencji i innych imprez publicznych;

· organizowanie spotkań producentów Fairtrade z publicznością i przedstawicielami firm w Polsce;

· rozwijanie kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, która integruje uczniów, studentów, pracowników czy mieszkańców wokół tematyki Sprawiedliwego Handlu;

· prowadzenie wykładów i prelekcji na temat Fairtrade;

· udostępnianie informacji na temat Fairtrade w mediach, serwisie www.fairtrade.org.pl i w mediach społecznościowych, jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube;

· współpracę z firmami w celu zwiększania dostępności produktów Fairtrade na polskim rynku;

· działania rzecznicze, np. w sprawie Zrównoważonych Zamówień Publicznych.

Więcej informacji na temat naszych działań dostępnych jest na stronie www.fairtrade.org.pl/zaangazuj-sie/1-procent-podatku-i-darowizny

Dzięki Twojemu wsparciu Fairtrade Polska może jeszcze skuteczniej działać na rzecz sprawiedliwego traktowania rolników i pracowników z krajów globalnego Południa. Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska od 2016 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że można wspierać jej działania, przekazując 1% podatku. Aby to zrobić, wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu formularza PIT numer KRS 0000473582, a w polu Cel szczegółowy: „na działalność statutową”).

Fundacja przyjmuje również darowizny na działalność statutową:

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska

ul. Sławkowska 12

31-014 Kraków

Nr konta: 43 1140 2004 0000 3102 7523 2190

Dopisek: „Darowizna na działalność statutową, KRS: 0000473582”

Opracowano w ramach projektu “V4 Cooperation for moving forward fair trade as socially innovative economic model”. Projekt jest współfinansowany przez rządy Polski, Czech, Węgier i Słowacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

