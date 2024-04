Ewakuacja w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Spokojnie! To tylko ćwiczenia

- Próbne ewakuacje mają na celu zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przypadku sytuacji awaryjnej, takiej jak pożar, trzęsienie ziemi lub inne zagrożenia. To także okazja do sprawdzenia, czy systemy alarmowe i ewakuacyjne działają poprawnie oraz czy wszyscy wiedzą, co mają robić w przypadku zagrożenia - podkreśla Monika Dusza, kierownik Sekcji ds. BHP i P. Poż. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.