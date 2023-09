Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego! Para wzięła ślub w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego

Kim jest Ewa Wachowicz?

Sławomir Kowalewski. Kim jest mąż Ewy Wachowicz?

Sławomir Kowalewski jest dziennikarzem radiowym, pasjonatem muzyki i sportu. Najbardziej znany jest z pracy w radiu RMF FM, w którym od 2003 do 2012 prowadził popularne pasmo popołudniowe "Byle do piątku". Pracował też w Radiu Kraków.

Co ciekawe, w 2016 roku wystąpił w programie "Must be the Music", na Polsacie, gdzie zaprezentował widzom swój muzyczny talent. Aktualnie zajął się na poważne działalnością muzyczną, występując pod pseudonimem Ivo Morski.