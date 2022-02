Ewa Całus wraca do krakowskiego magistratu. Została pełnomocnikiem prezydenta ds. edukacji klimatycznej

Całus ma się zająć m.in. utworzeniem Centrum Edukacji i Doradztwa Klimatycznego oraz opracowaniem i koordynacją programu edukacyjno-informacyjnego w zakresie wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Obejmując stanowisko pełnomocnika ds. edukacji klimatycznej prezydenta Krakowa Ewa Całus wraca tym samym do krakowskiego magistratu, z którym rozstała się końcem 2020 roku, kiedy to została odwołana z funkcji dyrektora wydziału edukacji. - Z tego co wiem, była to osobista decyzja pani dyrektor. Zadecydowały względy osobiste - mówiła nam wówczas o przyczynach odwołania Całus Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa.