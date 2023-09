Europejska czołówka walczyła w Krakowie. Młodzi judocy z 20 krajów rywalizowali w hali AWF

- To największa i najmocniejsza tego typu impreza judo w naszym kraju. To zawody międzynarodowe w pełnym tego słowa znaczeniu. Prawie 60 procent zawodników uczestniczących w turnieju to sportowcy z zagranicy. Była więc niezwykła okazja dla polskich judoków, by się skonfrontować z czołówką europejską - podkreśla Sylwester Gaweł, były judoka Wisły Kraków, wielokrotny mistrz Polski i reprezentant naszego kraju, organizator turniejów judo, w tym zeszłorocznych mistrzostw świata w judo weteranów (pierwszych w historii Polski), które odbyły się w krakowskiej Tauron Arenie, a także Cracow Judo Open.