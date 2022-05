Eufonium w roli głównej - czyli występ Nicka Osta w Filharmonii Krakowskiej w sobotę 14 maja

Eufonium będące instrumentem dętym blaszanym o niskim dźwięku, najczęściej wykorzystywane jest w orkiestrach dętych, choć dzięki kompozytorom romantycznym niejednokrotnie angażowane było do wykonawstwa partii w dziełach symfonicznych ich pióra. Nieczęsto jednak występuje w charakterze instrumentu koncertującego, tym większą może zatem stanowić atrakcję dla słuchaczy bywających w Filharmonii Krakowskiej.

Nick Ost to nie tylko wielokrotnie nagradzany na konkursach na całym świecie wirtuoz eufonium, ale także dyrygent – on zatem poprowadzi również krakowski koncert. Jako znakomity instrumentalista poszczycić się może nagrodą Best Euphonium Player Award na Indywidualnych Mistrzostwach Europy 2004 roku w Glasgow oraz na Brytyjskich Solowych Mistrzostwach w 2005 roku, Złotym Medalem na Concours International pour Trombone, Euphonium et Chant w Luksemburgu oraz III nagrodą Międzynarodowego Konkursu Tuba/Euphonium w Manchesterze w 2000 roku.