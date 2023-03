Eryk Czarkowski, pilot: Lot balonem pozwala oderwać się na chwilę od szarej rzeczywistości

Pilot nie działa jednak sam. Kto wchodzi jeszcze w skład załogi balonu? Kierowca, od którego wymaga się prawa jazdy kategorii B, posiadanych uprawnień na przyczepę czy umiejętności poruszania się w trudnym terenie. Reszta osób z załogi pomaga w ustawieniu balonu- od kosza, przez montaż butli, sprawdzenie szczelności gazu i montaż palnika aż po postawienie balonu. W procesie stawiania balonu bardzo ważna jest osoba, która pilnuje przy koronie, by w trakcie stawiania balon się nie rozbujał czy z czymś nie zderzył, jak również osoby trzymające liny powłoki w czasie napełniania balonu, które pilnują by ogień z palnika, nie uszkodził powłoki.

Co trzeba zrobić, żeby zostać pilotem balonu? Trzeba odbyć szereg szkoleń teoretycznych i praktycznych, które kończy zdanie egzaminu państwowego. To jest dłuższy proces, na który składa się wylatanie minimalnej ilości godzin, egzaminy teoretyczne z nawigacji, meteorologii, budowy balonu, wydolności organizmu. Ważne są również szkolenia praktyczne, w ramach których uczymy się startu, lądowania i utrzymania lotu poziomego czy zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

Przed nami 2 edycja Festiwalu Balonowego „Odlotowa Małopolska”, który startuje jutro w Białce Tatrzańskiej*. Jak wyglądają Wasze przygotowania do startu? Najpierw jest odprawa naziemna. Dyrektor Sportowy przekazuje nam informacje nt. poszczególnych konkurencji, sytuacji meteorologicznej itp. Na miejscu startu wypuszczamy balonik testowy z helem, którym sprawdzamy kierunki wiatru. Później ustawiamy balon i montujemy sprzęt typu GPS czy urządzenie pokazujące jak szybko się wznosimy i opadamy. Ustalamy też strategię jak dolecieć do celu. Wznosimy się, podgrzewając powietrze, lądujemy ostudzając je bądź też używając specjalnej klapy spadochronowej, która jest na szczycie balonu.

Ciężka i odpowiedzialna praca. Ciężka, ale bardziej pod kątem fizycznym, bo balon sporo waży. Sama powłoka waży między 90 a 120 kilogramów, kosz to kolejne kilkadziesiąt kilogramów. Nie czyni to jednak z lotów balonem, sportu wyłącznie dla mężczyzn. Wręcz przeciwnie, Panie również osiągają duże sukcesy na zawodach, więc chętnie z nimi współpracujemy. Mobilizują nas do pracy.

Pogoda zmienną jednak jest, a zwłaszcza w górach. Co robicie w sytuacji, gdy w powietrzu złapie Was np. burza czy silny wiatr?

Przeczekujemy, albo czym prędzej szukamy bezpiecznego miejsca do lądowania – podwórko, łąka, granica lasu, droga. Na pewno nie można panikować.

Co mimo to sprawia, że loty balonem są tak wyjątkowe i czy da się to uczucie porównać z lotem innym statkiem powietrznym?

Baloniarstwo jest unikatowe, bo to jedyny statek powietrzny bez kierownicy. Paralotnią, szybowcem itp. możemy sterować, a balon zrobi, co będzie chciał. Poza tym można oderwać się na chwilę od przyziemnych problemów, a na wysokości siedmiuset czy tysiąca metrów nie jest to takie trudne.

*Piloci walczyć będą m.in. o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego, Puchar Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Puchar Burmistrza Nowego Targu. Organizatorami wydarzenia jest MOT, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Aeroklub Nowy Targ oraz Kraków Balloon Team. Szczegóły na temat imprezy znajdziecie m.in. na facebookowej stronie Festiwalu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Krakowska.