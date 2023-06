Erling Haaland w Cracovii. Można pomarzyć... Klub wykazał się dowcipem

Norweg ma za sobą pierwszy sezon gry w Premier League w barwach Manchesteru City. Wywalczył z klubem Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Anglii. W lidze w 35 meczach zdobył 36 goli i miał 8 asyst, a w Lidze Mistrzów w 11 spotkaniach trafił do siatki rywali 12 razy. Oprócz tego dołożył jeszcze trafienia w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi. W sumie w 53 spotkaniach w minionym sezonie zdobył 52 bramki.

Obaj panowie spotkali się najprawdopodobniej podczas podróży. Zdjęcie zostało opatrzone żartem "Haaland w Cracovii?". Wartość piłkarza to według portalu transfermarkt 180 milionów euro. Budżet Cracovii to około 6 milionów euro. Na marginesie dodajmy, że przed nowym sezonem Cracovii nie stać na transfery, nawet za nieduże pieniądze. Według słów trenera Jacka Zielińskiego transferów nie będzie, a zespół ma sobie radzi z tym składem, który jest. Aktualnie Zieliński dysponuje 29-osobową kadrą. Do niej zostało włączonych 5 juniorów.