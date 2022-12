Erik Jendrisek: Miło wspominam Cracovię, mieliśmy fajną pakę, pokonaliśmy Wisłę

Erik Jendrisek grał w Cracovii przez 2,5 sezonu. Teraz występuje w Tatranie Liptowski Mikulasz i miał okazję zmierzyć w sparingu ze swoim byłym klubem.

Przeżył pan szok, przyjeżdżając do ośrodka w Rącznej, którego nie było za czasów, kiedy grał pan w Cracovii? Tak, jak byłem tutaj, to mówiło się dużo o planach powstania tego ośrodka, zbudowano go i w końcu go zobaczyłem. Bardzo mi się podoba, oby wszystkie drużyny miały takie kompleksy treningowe. Inaczej by się trenowało, grało. Wtedy trenowaliśmy na boisku przy ul. Wielickiej, warunki były jakie były, ale dawaliśmy radę. Nie był to duży problem, ale wiadomo, że w Rącznej możliwości jest więcej i widać, że Cracovia idzie w dobrym kierunku. Trenował pan pod okiem trenera Jacka Zielińskiego, który potem odszedł, ale wrócił do Cracovii w ubiegłym roku. Było miło się spotkać, trener dał mi koszulkę z moim nazwiskiem i numerem 91, bo tyle meczów zagrałem w Cracovii. Nie spodziewałem się takiego prezentu. Fajnie, powieszę sobie ją w domu i będę wspominał te czasy, gdy grałem w Cracovii.

Ówczesna Cracovia grała ładną piłkę – byli m.in. Deniss Rakels, Bartosz Kapustka. W 2017 r. odszedł pan z Cracovii, czy nadal utrzymywał pan kontakt z trenerem? Byliśmy w kontakcie, ale nie rozmawialiśmy raczej o sprawach prywatnych, tylko o piłce. Cieszę się z tego, że miło się mnie wspomina. Zostawiłem tu trochę zdrowia. Cracovia jest mocno obecna w pana sercu, śledził pan jej poczynania przez lata? Cały czas jestem z chłopakami w kontakcie. Najbardziej z Michalem Siplakiem, Marcinem Budzińskim, Pawłem Jaroszyńskim. Mieliśmy bardzo fajną ekipę, cały czas jesteśmy w kontakcie, czy to z Piotrem Polczakiem, Krzysztofem Pilarzem, Bartoszem Rymaniakiem. Trzymaliśmy się razem.

W sezonie 2015/2016 zdobył pan 13 bramek, a zespół skończył rozgrywki na czwartym miejscu. Tak, to był udany sezon, graliśmy o europejskie puchary i potem była krótka przygoda z nimi. Był to fajny czas, pokonaliśmy Wisłę w derbach. Szkoda, że ten ostatni sezon z moim udziałem nie był tak udany. Trochę się „pokręciła” sytuacja. Grałem więcej na pozycji skrzydłowego, miałem też problemy prywatne w domu. Jeździłem bardzo często na Słowację. Nie wiedział o tym nikt, tylko trener. Tak czasami jest w życiu, że są ciężkie okresy, musiałem wspierać żonę w tym okresie. Może te wszystkie sprawy spowodowały to, że ten sezon nie był tak udany, jak ten wcześniejszy. Wspominam bardzo miło Cracovię, śledzę jej wyniki, oglądam też jej mecze w telewizji.