Epidemia w Polsce rozpoczęła się w połowie stycznia?

Dr Rafał Mostowy przeprowadził matematyczną analizę pandemii Covid-19. Z jego obliczeń wynika, że polska epidemia rozpoczęła się gdzieś w drugiej połowie stycznia. Jego zdaniem to nie oznacza, że wtedy wirus fizycznie znajdował się na terenach Polski, bo jest wysoce prawdopodobne, że prawdziwy "pacjent zero" zaraził się za granicą i dopiero po jakimś czasie przywiózł ze sobą infekcję do kraju. Wirus mógł krążyć po Polsce na kilka tygodni przed tym, gdy odnotowany został nasz 1. przypadek zakażenia koronawirusem.

- Jednym z wielkich wyzwań walki z pandemią COVID-19 jest to, że stosunkowo wiele osób przechodzi infekcję bezobjawowo lub łagodnie - przynajmniej przez pewien okres czasu - co utrudnia wykrycie wszystkich zakażonych osób. Niedawny raport z London School of Hygiene and Tropical Medicine sugeruje, że w niektórych krajach nawet mniej niż 10 proc. wszystkich osób zakażonych SARS-CoV-2 jest oficjalnie zgłaszanych i rejestrowanych - przekonuje w swoim raporcie dr Mostowy.