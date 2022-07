Emocjonalny rollercoaster Michała Gorzkowicza, medalisty mistrzostw Europy z Wawelu Kraków Krzysztof Kawa

Sprinter Michał Gorzkowicz i trener Radosław Czyż z brązowym medalem mistrzostw Europy U-18 w biegu na 200 metrów Fot. Michał Kędzierski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

By dotrzeć na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy U-18 w Jerozolimie, Michał Gorzkowicz musiał spędzić noc na podłodze w hali lotniska Okęcie. - Ale to było niczym wobec tego, co przeżyłem na miejscu, już po zdobyciu medalu. To był prawdziwy emocjonalny rollercoaster – opowiada nam 17-letni sprinter, podopieczny trenera Radosława Czyża z Wawelu Kraków.