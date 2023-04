Emaus Kraków 2023. Odmieniony Odpust Emaus na Salwatorze przyciągnął całe rodziny. ZDJĘCIA

Aby przywrócić wydarzeniu jego pierwotny charakter, miasto zaprosiło do konsultacji, m.in. przedstawicieli Rady Dzielnicy, parafię św. Salwatora, znawców folkloru zwierzynieckiego, ekspertów Muzeum Krakowa i Muzeum Etnograficznego, przedstawicieli rzemieślników, m. in. zarząd Imago Centrum Sztuki Ludowej.

Początki odpustu na Salwatorze datowane są na XII wiek, a Emaus w formule jaką znamy dziś – kolorowego jarmarku – ukształtował się w XIX stuleciu, kiedy to na Salwatorze można było kupić słodycze, dekoracje świąteczne czy zabawki.

Odwiedzający w tym roku Emaus znależli więc na straganach figurki żyda z Torą czy instrumentami muzycznymi. Zabronione było natomiast handlowanie towarami naruszającymi dobre obyczaje, obrażającymi uczucia religijne, rasowe oraz utrwalające negatywne stereotypy – narodowościowe, religijne i światopoglądowe. W tegorocznym regulaminie znalazł się dodatkowo zapis zabraniający handlu zabawkami – atrapami broni i to zarówno broni białej jak np. miecze czy broni palnej. Organizatorzy odpustu wyjaśniali, że „nawet zabawkowa imitacja broni i amunicji może kształtować wśród osób małoletnich postawy agresywne, czego Krakowskie Forum Kultury w żaden sposób nie może promować”. Każdy kto złamałby zapisy regulaminu musiał liczyć się z surową karą polegającą na natychmiastowym usunięciu towarów i wykluczeniu wystawcy z przyszłorocznej edycji Emausu.

Od regulaminu zastosowano jednak mały wyjątek. Do sprzedaży dopuszczono kolorowe, plastikowe pistolety na wodę. W końcu Poniedziałek Wielkanocny to również tradycyjny Śmigus-Dyngus.

Wystawa o historii Emaus

Drzewko wykonane jest z kijka, w który wetknięte są drewniane listki, a na czubku umieszczona jest figurka ptaka lub gniazdo z pisklętami. Dawniej przypisywano mu wyjątkowe znaczenie i symbolikę - oznaczało powrót całej przyrody do życia, nawiązywało także do przedchrześcijańskich wiosennych obrzędów zadusznych i wierzeń, według których dusze zmarłych wracają na ziemię pod postaciami ptaków i szukają schronienia w gałęziach drzew.

Wydarzeniu towarzyszy plenerowa wystawa o historii tego odpustu, warsztaty w ogrodach Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Senatorskiej 35, podczas których powstało wielkoskalowe drzewko emausowe, a także pokonkursowa wystawa tych drzewek w Pasażu Krzysztofory przy Rynku Głównym. Drzewko emausowe, tzw. drzewko życia, to jedna z tradycyjnych zabawek sprzedawanych na kramach podczas odpustu na krakowskim Salwatorze.

Tradycja Emaus wywodzi się ze średniowiecza, kiedy w wielkanocny poniedziałek odbywała się procesja religijna z Krakowa do wsi Zwierzyniec. Zwyczaj wychodzenia do kościołów poza miastem był bardzo rozpowszechniony w Europie, zwłaszcza w XVI-XVII w. Na to "ludowe święto" chodzili w XIX w. wszyscy mieszkańcy Krakowa: najbiedniejsi i bogaci.

Ile wydajemy na aktywność fizyczną?