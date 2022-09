Elżbieta II: jak mieszkała królowa? Pałac Buckingham, zamek Windsor – zwiedzanie wnętrz królewskich siedzib bez wychodzenia z domu Emil Hoff

Pałac Buckingham to największa monarsza siedziba w Europie. Można ją zwiedzać, ale na swoją kolejkę trzeba czekać miesiącami, a bilet kosztuje ok. 140-150 zł od osoby. Photo by Sung Shin on Unsplash Zobacz galerię (19 zdjęć)

Królowa Elżbieta II odeszła, a tron Wielkiej Brytanii zajął jej syn jako król Karol III. Cały świat zastanawia się, jak Zjednoczone Królestwo poradzi sobie w czasie tej historycznej zmiany. Zainteresowanie brytyjską rodziną królewską naturalnie sięgnęło zenitu. Każdy chciałby przekonać się, co dzieje się w korytarzach i salach słynnego pałacu Buckingham czy zamku Windsor. Jak mieszkała królowa Elżbieta II? Jak wyglądają wnętrza oficjalnych siedzib władców Wielkiej Brytanii? Na szczęście ciekawość można zaspokoić, i to bez wybierania się na wycieczkę aż do Londynu. Zapraszamy na wirtualne wycieczki do pałacu Buckingham i zamku Windsor.