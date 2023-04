Elektrownie jądrowe, ciepło z geotermii i fotowoltaika. Kraków walczy z globalnym ociepleniem i o niezależność energetyczną

Reaktor jak boisko piłkarskie

- Małe reaktory SMR to technologia, która zasila w energię elektryczną i ciepło całe aglomeracje, choć są one wielkości zaledwie boiska piłkarskiego. Jesteśmy pionierami w inwestowaniu w tę innowacyjną technologię - stwierdził w poniedziałek 17 kwietnia prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Pierwsza elektrownia z reaktorem BWRX-300 może zacząć działać w Polce już w 2030 roku. Docelowo Orlen Synthos Green Energy zakłada budowę nawet kilkunastu takich obiektów. Co istotne w realizacji tego wielkiego projektu nie chodzi jedynie o niezależność energetyczną Polski, ale również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które pogłębiają problem globalnego ocieplenia. Eksperci przekonują, że to w najbliższym czasie może się jeszcze bardziej rozpędzić.

Ogrody deszczowe

W najbliższych latach miejscy urzędnicy chcą stawiać m.in. na instalacje fotowoltaiczne, które mają pojawiać się na kolejnych gminnych budynkach. Chodzi o te, w których działają m.in. szkoły. - Oszczędności tych placówek w zależności od indywidualnego zużycia energii będą się wahać od 30 do 60 proc. Pieniądze, jakie szkoły zaoszczędzą dzięki fotowoltaice, będzie można przeznaczyć np. na zakup materiałów dydaktycznych - twierdzi Małgorzata Tabaszewska z biura prasowego urzędu miasta.

- Nadmiar wody opadowej zalewa ulice i prowadzi do powodzi miejskich - przekonują specjaliści z Instytutu Ochrony Środowiska. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie ogrody deszczowe. - Dzięki specjalnej konstrukcji podłoża oraz odpowiednio dobranym gatunkom roślin ogród deszczowy wchłania o 30-40 proc. wody więcej niż trawnik o podobnych wymiarach - dodają w Instytucie Ochrony Środowiska.

Urząd chce także tworzyć ogrody deszczowe, które gromadzą wodę po opadach. Mogą zapobiegać zarówno suszy, jak i podtopieniom. Eksperci twierdzą, że na terenach zurbanizowanych nawet 90 proc. wody opadowej, zamiast trafiać do gleby, spływa do kanalizacji.

Geotermia w Przylasku Rusieckim

To nie koniec. Miasto stara się też o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pozwoli wykonać badawczy odwiert w Przylasku Rusieckim. Dzięki niemu urzędnicy będą mogli ocenić zasoby wód geotermalnych. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Obecnie jest oceniany merytorycznie.

Urzędnicy mówią, że ciepło z geotermii można by dostarczać do przedsiębiorstw i domów krakowian. - W efekcie inwestycja doprowadzi do zredukowania emisji gazów cieplarnianych - twierdzi Tabaszewska.

Na wykonanie badawczego odwiertu potrzeba ponad 14 mln zł.